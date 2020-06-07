Шевченко: Приємно, що мені надали контракт ще на 2,5 роки

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтвердив, що отримав новий контракт від УАФ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Мені дуже приємно, що виконком УАФ прийняв рішення надати мені і моєму тренерському штабу контракт ще на 2,5 роки.

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В недалекому майбутньому ми з УАФ приступимо до вивчення цього контракту. Домовленості вже є, залишилося підписати контракт, що ми і зробимо. Ось такий приємний день. Спасибі всім", – розповів Шевченко.