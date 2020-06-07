 Динамо – Олександрія 5:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо – Олександрія 5:1. Огляд матчу

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Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ
Динамо – Олександрія 5:1. Огляд матчу
#Динамо, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо розгромило Олександрію у 25 турі УПЛ.
 
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
7 червня, 25 тур

Динамо – Олександрія 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Буяльський, 2:0 – 20 Русин, 2:1 – 31 Гречишкін, 3:1 – 65 Миколенко, 4:1 – 81 Де Пена, 5:1 – 84 Буяльський

Динамо: 71. Бойко, 5. Сидорчук (к), 6. Кадірі, 8. Шепелєв, 11. Цитаїшвілі (20. Караваєв, 62), 16. Миколенко, 18. Андрієвський (14. де Пена, 62), 29. Буяльський (99. Дуелунд, 85), 30. Шабанов, 70. Русин (9. Соль, 74), 94. Кендзьора (77. Беніто, 85).

Олександрія: 79. Паньків, 6. Ковалець, 10. Третьяков (23. Шастал, 80), 11. Мірошниченко, 13. Бухал, 17. Лучкевич (94. Задерака, 69), 18. Сітало (22. Грицук, 69), 20. Пашаєв, 27. Гречишкін, 44. Банада (3. Гордієнко, 59), 90. Дубра.

Попереджені: Сидорчук (7), Кадірі (31), Шепелєв (45+2), Андрієвський (50) – Дубра (20), Банада (25).

Вилучення: Дубра (56, друге попередження).

Нагадаємо, Олімпік та Маріуполь розписали результативну нічию в 25 турі УПЛ.

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