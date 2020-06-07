Вітебськ вирвав нічию у БАТЕ в 12 турі чемпіонату Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 07 червня, Вітебськ у 12 турі чемпіонату Білорусі приймав БАТЕ.
Матч завершився внічию 2:2, при цьому господарі поля змогли зрівняти рахунок на останніх хвилинах матчу.
Відзначимо, що БАТЕ за 12 турів набрав 26 очок та продовжує займати першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
7 червня, 12 тур
Вітебськ – БАТЕ 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 14 Нехайчик, 0:2 – 58 Драгун, 1:2 – 79 Волков, 2:2 – 90+1 Ксенофонтов
Нагадаємо, Мілевський і Нойок взяли участь у розгромі Динамо над Мінськом у 12 турі чемпіонату Білорусі.