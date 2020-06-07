Вітебськ вирвав нічию у БАТЕ в 12 турі чемпіонату Білорусі

БАТЕ перервав свою шестиматчеву переможну серію у чемпіонаті Білорусі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 07 червня, Вітебськ у 12 турі чемпіонату Білорусі приймав БАТЕ.

Матч завершився внічию 2:2, при цьому господарі поля змогли зрівняти рахунок на останніх хвилинах матчу.

Відзначимо, що БАТЕ за 12 турів набрав 26 очок та продовжує займати першу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

7 червня, 12 тур

Вітебськ – БАТЕ 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Нехайчик, 0:2 – 58 Драгун, 1:2 – 79 Волков, 2:2 – 90+1 Ксенофонтов

Нагадаємо, Мілевський і Нойок взяли участь у розгромі Динамо над Мінськом у 12 турі чемпіонату Білорусі.