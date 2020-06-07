Олімпік - Маріуполь 2:2. Відео голів

Відео голів матчу Олімпік - Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Олімпік та Маріуполь розписали результативну нічию у 25 турі УПЛ.

16 хвилина. Відео голу Балашова

35 хвилина. Відео голу Чоботенка

82 хвилина. Відео голу Кравчука

85 хвилина. Відео голу Кащука

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

7 червня, 25 тур

Олімпік - Маріуполь 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Балашов, 1:1 - 35 Чоботенко, 2:1 - 82 Кравчук, 2:2 - 85 Кащук

Попередження: Зотько, 12, Шахаб, 21 – Федорчук, 42, Чоботенко, 87

Олімпік: Кічак – Лебеденко, Зотько, Гришко, М. Кравченко – Цимбалюк – Балашов (Баланюк, 74), Політило, Романовський (Кравчук, 64), Тейшейра (Є. Пасіч, 64) – Шахаб (Ксьонз, 86).

Маріуполь: Гальчук – Дава, Биков, Чоботенко – Горбунов (Корнієнко, 57), Мішньов, Ігнатенко, Федорчук (Кащук, 76), Кірюханцев (Тищенко, 76) – Топалов (Чурко, 64), Кулаков (Фомін, 64).

Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.