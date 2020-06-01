У 2010-му році Артем Мілевський міг разом з Олександром Алієвим перейти до московського Локомотива.

Про це заявила колишній президент клубу Ольга Смородська.

"Коли я прийшла працювати в Локомотив, Юрій Палич дуже хотів купити Артема Мілевського. А він вже тоді себе добре виявляв. Ну ви розумієте. Більш того, я розмовляла по цьому футболісту з Суркісом. Остання ціна була 12 мільйонів євро. Це, на секундочку, 2010 рік!", - сказала Смородська.