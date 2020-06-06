Найголовніше у відновленні української Прем'єр-ліги, що все відбувалося в рамках безпеки.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Відразу ж стартували з дуже серйозного матчу Шахтар - Динамо. Стан футболістів зрозуміло. Все-таки минуло достатньо часу, щоб футболісти трохи втратили форму. Думаю, з кожним матчем вони будуть додавати. Але старт вийшов відмінний, зустріч була цікава. Найголовніше, що все відбувалося в рамках безпеки", - сказав Шевченко.