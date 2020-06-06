Шевченко оцінив шанси Динамо у боротьбі за друге місце в УПЛ

Андрій Шевченко прокоментував боротьбу за друге місце в УПЛ

Одразу декілька команд претендують на друге місце у турнірній таблиці УПЛ.

Про це розповів головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Чи зможуть Динамо скласти конкуренцію за друге місце? Вона вже є. Думаю, буде приємно вболівальникам стежити за чемпіонатом.

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Переможе сильніший. У Шахтаря є відрив. А от за друге місце кілька команд ввімкнулись у боротьбу", – розповів Шевченко.

Раніше, Шабанов вказав на необхідність перемагати Олександрію і Зорю.