Трубін та Фернандо вийдуть в стартовому складі Шахтаря проти Десни

Поєдинок розпочнеться о 17:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 червня, донецький Шахтар зіграє з чернігівською Десною у 25 турі української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Шахтар: Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос, Фернандо

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Ковлаленко, Тете, Соломон, Піхальонок, Коноплянка, Мораес

Десна: Паст, Тамм, Імереков, Фаворов, Мостовий, Огіря, Домбровський, Тотовицький, Калитвинцев, Кузик, Філіппов

Запасні: Литовка, Єрмаков, Западня, Шевцов, Гітченко, Старенкькій, Картушов, Хльобас, Будківський

Нагадаємо, Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде.