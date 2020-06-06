Трубін та Фернандо вийдуть в стартовому складі Шахтаря проти Десни

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 червня, донецький Шахтар зіграє з чернігівською Десною у 25 турі української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Шахтар: Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон, Марлос, Фернандо
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Ковлаленко, Тете, Соломон, Піхальонок, Коноплянка, Мораес
Десна: Паст, Тамм, Імереков, Фаворов, Мостовий, Огіря, Домбровський, Тотовицький, Калитвинцев, Кузик, Філіппов
Запасні: Литовка, Єрмаков, Западня, Шевцов, Гітченко, Старенкькій, Картушов, Хльобас, Будківський
Нагадаємо, Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде.