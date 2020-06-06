Мессі повернувся до тренувань

Ліонель Мессі готується до відновлення чемпіонату Іспанії

Нападник Барселони Ліонель Мессі повернувся до індивідуальних тренувань на Камп Ноу

Про це повідомляє Sport.

Форвард відчуває невеликі проблеми зі здоров'ям, через що пропустив останні заняття команди. Сьогодні, 06 червня, аргентинець повернувся до індивідуальних тренувань і готувався до зустрічі з Мальоркою, яка запланована на 13 червня.

У поточному сезоні Ла-Ліги Мессі зіграв 22 матчі, в яких відзначився 19 голами та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Барселона бажає продовжити контракт з Мессі.