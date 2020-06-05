Барселона бажає продовжити контракт з Мессі

Джерело - sport.ua.
Каталонська Барселона хоче розпочати нові переговори про продовження контракту з аргентинським нападником Ліонелем Мессі.
Про це повідомляє Marca.
У Барселоні хочуть розпочати переговори вже наступного тижня.
Відзначається, що Мессі готовий залишатися в команді і надалі, але має намір продовжити контракт не більше, ніж на один рік. Крім того, 32-річний гравець хоче залишити за собою право покинути клуб після закінчення сезону.
Нинішній контракт Мессі з каталонським клубом розрахований до 2021 року.
Раніше, Мессі через травму може пропустити відновлення Ла-Ліги.