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Барселона бажає продовжити контракт з Мессі

Сьогодні 20:25 277 0
Нинішня угода зіркового аргентинця розрахована до 2021 року
Барселона бажає продовжити контракт з Мессі
#Мессі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Каталонська Барселона хоче розпочати нові переговори про продовження контракту з аргентинським нападником Ліонелем Мессі. 

Про це повідомляє Marca.

У Барселоні хочуть розпочати переговори вже наступного тижня.

Відзначається, що Мессі готовий залишатися в команді і надалі, але має намір продовжити контракт не більше, ніж на один рік. Крім того, 32-річний гравець хоче залишити за собою право покинути клуб після закінчення сезону.

Нинішній контракт Мессі з каталонським клубом розрахований до 2021 року.

Раніше, Мессі через травму може пропустити відновлення Ла-Ліги.

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