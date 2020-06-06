Шабанов вказав на необхідність перемагати Олександрію і Зорю

Динамо у найближчих матчах УПЛ необхідно перемагати своїх конкурентів у боротьбі за другу сходинку.

Про це розповів захисник киян Артем Шабанов.

Актуально: Шахтар проти Десни, Динамо проти Олександрії: розклад матчів 25 туру УПЛ

"Після матчу з Шахтарем і нашої поразки, звісно, осад залишився. Ми дуже хотіли перемогти, щоб посісти друге місце і закріпитися на ньому. Зараз у трьох команд – Динамо, Зорі та Десни однакова кількість очок, тож уся боротьба ще попереду, починаємо заново.

Потрібно перемагати Олександрію та Зорю у найближчих матчах – це дуже важливо. Думаю, до цих поєдинків ми підійдемо у всеозброєнні. Добре, що гратимемо на Олімпійському, а не на іншому стадіоні, про що ходили розмови раніше. Це наш домашній стадіон, і ми до нього звикли", - відзначив Шабанов.