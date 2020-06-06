Джерело - xsport.ua.
Марокканський захисник Реала Ашраф Хакімі, який виступає на правах оренди за дортмундську Боруссію, повернеться в іспанський клуб після закінчення сезону.
Про це розповів журналіст Ніколо Скіра.
У Мадриді 21-річний футболіст підпише новий контракт з клубом до 2025 року.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні марокканець провів 29 матчів, забив 5 голів і зробив 10 ассистов.
Чинний контракт захисника з мадридським Реалом розрахований до літа 2021 року.
Нагадаємо, Баєр відмовив Реалу у трансфері Гаверца.