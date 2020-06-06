Баєр відмовив Реалу у трансфері Гаверца

Джерело - isport.ua.
Мадридський Реал зацікавився трансфером хавбека Баєра Кая Гаверца.
Про це повідомляє Bild.
Мадридський клуб запропонували за 20-річного футболіста 80 млн євро, однак ця пропозиція не влаштувала леверкузенський клуб, який хоче виручити за півзахисника не менше 100 млн євро.
При цьому німецьке видання заявляє, що Гаверц все ж покине клуб в літнє міжсезоння. Наразі Кай вибирає між Реалом, Ліверпулем, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Челсі.
У сезоні-2019/20 він зіграв за Баєр 38 матчів, забив 15 голів і зробив 8 результативних передач. Діючий контракт гравця чинний до літа 2022 року.
Нагадаємо, у Баварії зацікавились хавбеком Баєра.