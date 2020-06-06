Баєр відмовив Реалу у трансфері Гаверца

Кай Гаверц влітку може змінити клуб

Мадридський Реал зацікавився трансфером хавбека Баєра Кая Гаверца.

Про це повідомляє Bild.

Мадридський клуб запропонували за 20-річного футболіста 80 млн євро, однак ця пропозиція не влаштувала леверкузенський клуб, який хоче виручити за півзахисника не менше 100 млн євро.

При цьому німецьке видання заявляє, що Гаверц все ж покине клуб в літнє міжсезоння. Наразі Кай вибирає між Реалом, Ліверпулем, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Челсі.

У сезоні-2019/20 він зіграв за Баєр 38 матчів, забив 15 голів і зробив 8 результативних передач. Діючий контракт гравця чинний до літа 2022 року.

Нагадаємо, у Баварії зацікавились хавбеком Баєра.