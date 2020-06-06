У Баварії зацікавились хавбеком Баєра

Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік оцінив перспективи трансферу хавбека Баєра Кая Гаверца в мюнхенський клуб.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Думаю, знайдеться дуже мало тренерів, які б не хотіли бачити у своїй команді Кая Хаверца. Я знаю його за збірною Німеччини U-17. Гаверц досяг приголомшливого прогресу в Баєрі. Він прекрасно рухається між лініями і має відмінне гольове чуття в такому молодому віці", - розповів Флік.