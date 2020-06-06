Шахтар проти Десни, Динамо проти Олександрії: розклад матчів 25 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

6 і 7 червня відбудуться матчі 25 туру української Прем'єр-ліги.

Центральним матчем туру стане гра на НСК Олімпійському між Шахтарем і Десною, яка бореться за 2 місце. Динамо на власному полі прийме Олександрію, а Зоря в Запоріжжі зіграє з Клосом.

6 червня

17:00 Зоря - Колос. LIVE

17:00 Шахтар - Десна. LIVE

7 червня

14:00 Олімпік - Маріуполь. LIVE

17:00 Динамо - Олександрія. LIVE

19:30 Львів - Дніпро-1. LIVE

Матч Ворскла - Карпати перенесено через спалах коронавірусу в львівському клубу.