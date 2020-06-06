Півзахисник Реала Тоні Кроос планує залишитися у мадридському клубі.

Про це розповів сам німецький футболіст.

"У світі футболу три роки - це багато, і я маю намір виконати контракт з Мадридом до кінця. На той час мені буде 33 роки і у мене буде багато варіантів. Піти, залишитися тут або завершити кар'єру. Я хочу завершити грати, будучи гравцем Реала.

Я уявляю себе в футболі, але не в якості тренера на вищому рівні. Тим більше що мені б знову довелося зануритися в те, що турбує мене найбільше в футболі: ці поїздки, факт того, що я не буду повертатися додому тижнями. Мені це не подобається ", - розповів Кроос.