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Гаверц встановив унікальний рекорд в Бундеслізі

Сьогодні 13:16 1024 0
Півзахисник забив уже 35 голів у чемпіонаті Німеччини
Гаверц встановив унікальний рекорд в Бундеслізі
#Гаверц, #Баєр, #Бундесліга

Джерело - Чемпіон.

Німецький хавбек Кай Гаверц став найкращим бомбардиром в історії Бундесліги у віці до 21 року. В цілому у нього 35 голів.

Про це повідомляє пресслужба Баєра.

В рамках 29-го туру Бундесліги Фрайбург приймав Баєр. Єдиний гол в матчі забив Кай Гаверц на 55-й хвилині, який став переможним для "фармацевтів".

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