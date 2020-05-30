Гаверц встановив унікальний рекорд в Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.
Німецький хавбек Кай Гаверц став найкращим бомбардиром в історії Бундесліги у віці до 21 року. В цілому у нього 35 голів.
Про це повідомляє пресслужба Баєра.
В рамках 29-го туру Бундесліги Фрайбург приймав Баєр. Єдиний гол в матчі забив Кай Гаверц на 55-й хвилині, який став переможним для "фармацевтів".
👏🔥💪🔥👏🔥💪@kaihavertz29 hat als erster @Bundesliga_DE-Profi vor seinem 21. Geburtstag die Marke von 35 Treffern erreicht. Wahnsinn!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 29, 2020
🔙 #SCFB04 | #Havertz | #Werkself pic.twitter.com/JtfcXVw7Am