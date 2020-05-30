Гаверц встановив унікальний рекорд в Бундеслізі

Півзахисник забив уже 35 голів у чемпіонаті Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Німецький хавбек Кай Гаверц став найкращим бомбардиром в історії Бундесліги у віці до 21 року. В цілому у нього 35 голів.

Про це повідомляє пресслужба Баєра.

В рамках 29-го туру Бундесліги Фрайбург приймав Баєр. Єдиний гол в матчі забив Кай Гаверц на 55-й хвилині, який став переможним для "фармацевтів".