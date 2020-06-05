Олімпік - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олімпік і Маріуполь зіграють у матчі 25 туру української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться в неділю, 7 червня, на стадіоні Динамо ім. Лобановського.
Початок о 14:00.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матч Олімпік - Маріуполь наживо дивіться на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Звітний поєдинок стане третім для команд у сезоні 2019/20. У 7 турі команди зіграли внічию - 1:1, а в 13-му Маріуполь виявився сильнішим в гостьовій грі - 1:2. Гру 24 туру азовців проти Карпат було перенесено на невизначений термін через виявлений коронавірус у гравців та тренерів львівського клубу. Олімпік же в минулому турі без шансів програв Дніпро-1 (3:1).
Маріуполь після 23 матчів посідає 8 сходинку в Групі вибування, маючи 25 очок. Олімпік після 24 зіграних матчів на 11 місці з 19 пунктами.
- Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ
- Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
- Шахтар - Десна: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ