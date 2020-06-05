Смолевичі розгромили Городею у 12 турі чемпіонату Білорусі

Смолевичі залишилися на передостанньому місці у таблиці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 червня, у 12-му турі чемпіонату Білорусі Смолевичі вдома переграли Городею.

У першому таймі матчу господарі забили два голи. На початку другого тайму автогол привів рахунок до розгромного. На 73-ій хвилині Сайчич ударом зі штрафного один гол відіграв. А наприкінці матчу Макаров забив четвертий гол у ворота гостей.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

12 тур, 5 червня

Смолевичі - Городея 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Барсуков, 2:0 - 36 Вакулич, 3:0 - 47 Павлючек (авт), 3:1 - 73 Сайчич, 4:1 - 88 Макаров

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