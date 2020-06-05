Маліновський травмувався на тренуванні Аталанти

Пошкодження українського хавбека несерйозне

Руслан Маліновський не тренувався у загальній групі Аталанти, працюючи за індивідуальною програмою.

Про це повідомляє news.superscommesse.it.

Причиною є проблеми з м'язом стегна. При цьому пошкодження у Маліновського несерйозне і вже через кілька днів він зможе відновити тренування в загальній групі.

Свій перший матч після відновлення сезону в Серії А Аталанта проведе 21 червня проти Сассуоло.

Нагадаємо, тренер Аталанти Гасперіні зізнався, що хворим поїхав на матч Ліги чемпіонів.