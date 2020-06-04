Мессі через травму може пропустити відновлення Ла-Ліги

У нападника Барселони виявили мікропошкодження

У вівторок, 2 червня, нападник Барселони Ліонель Мессі відчув біль у правій нозі, під час огляду лікарів у аргентинця виявили мікропошкодження.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, 32-річний форвард буде відновлюватись близько 10 днів.

Таким чином, Ліонель може пропустити перший матч Барси після карантину проти Мальорки. Гра запланована на 13 червня, стартовий свисток пролунає о 23:00.

У поточному сезоні Ла-Ліги Мессі зіграв 22 матчі, в яких відзначився 19 голами та віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Мессі не залишить Барселону до завершення контракту.