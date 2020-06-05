Відкритого расизму в російському футболі не так багато, але є расизм закритий, особливо в ФНЛ.

Про це заявив відомий футбольний агент Дмитро Селюк.

"Відкритого расизму в російському футболі не так багато. У мене багато гравців грає в РПЛ - ніяких проблем. Але є расизм закритий, особливо в ФНЛ. Запрошувати гравців-іноземців, підвищувати інтерес до ліги і підвищувати клас наших гравців? Та плювати всі на це хотіли! В Росії я стикався з тим, що деякі мені говорили: "Темношкірих до нас в клуб не треба".

Навіть тренери ходили і говорили: "Селюк пропонує гравця, зарплата 1-2 тисячі доларів на місяць". Їм відповідали, що не треба, і брали тридцятирічного росіянина, у якого зарплата 10-15 тисяч. Тому що половину зарплати він віддає спортивному директору або тренеру. Тому хлопець з зарплатою в одну-дві тисячі нікому не цікавий, у нього нема чого взяти. Що стосується футболу і результату - всім байдуже", - сказав Селюк.