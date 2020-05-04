Селюк розкритикував трансфер Хачеріді

Футбольний агент Дмитро Селюк розкритикував трансферну діяльність брестського Динамо.

Про це розповів сам агент.

"Потрібно уважніше дивитися. Трансферна політика деяких клубів залишає бажати кращого. Витрачаються великі гроші, деякі футболісти мають великі зарплати, але що в підсумку?

Візьмемо Брест, який підписав Хачеріді. Що ми бачимо? Сидів в запасі, провів пару матчів, отримав п'ять матчів дискваліфікації. Хоча поштовх судді - це мінімум шість місяців дискваліфікації. Суть в тому, що треба дивитися, кого береш.

Підписувати гравця не для того, щоб він сидів, а ти платив зарплату. Потрібно запрошувати якісних футболістів, але недорогих. Виховувати, продавати, заробляти. Разом з ними буде рости білоруська молодь", - сказав Селюк.