У ПФЛ нині головне затвердити перехід між лігами і потрібно розширити Першу лігу з наступного сезону.

Про це заявив представник Черкащини на Раді ліг ПФЛ.

"Давайте ініціювати, аби грала вся ПФЛ. Головне - це перехід між лігами. У нас не повинно бути такої ситуації, коли декілька команд за один варіант, а декілька - за інший.

Аби Виконком УАФ нас почув, треба, щоб була більшість. Давайте виступимо з ініціативою розширення УПЛ та Першої ліги. Якщо у нас буде єдина думка, нас підтримає і Виконком [УАФ]. І ще хотів би внести пропозицію провести літній Кубок ПФЛ", - заявив представник клубу.