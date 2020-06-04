Претендент на посаду президента УПЛ представив свою програму

Джерело - Чемпіон.

Спортивний юрист Юрій Юрченко, який заявив про бажання стати президентом української Прем'єр-ліги, опублікував свою передвиборчу програму.

Програма Юрченка Юрія Івановича

кандидата на посаду Президента ОПФКУ “Премєр-Ліга”

1. Уболівальник — основа розвитку футбольного клубу.

Нова маркетингова стратегія УПЛ в основі якої вболівальник та його мотивація, комфорт та прихильність і асоціативність з власним клубом.

2. Ринок ТВ-прав.

УПЛ віддає ТВ-права клубам на наступних умовах - інший учасник матчу має право на рівний дохід від матчу (використання лого, найменування, зображення команди, футболістів, тренерів тощо).

3. Єдиний ТВ-пул.

3.1. Розподіл прибутків за прикладом Ла-Ліги (Іспанія):

- 50% - між клубами УПЛ — порівну;

- 25 % - між клубами УПЛ - за їх рейтингом (за прикладом УЄФА погодженого клубами);

- 25 % - між клубами УПЛ — за їх популярністю (до прикладу, кількість переглядів та підписників youtube-каналу клубу тощо, та ін. критеріїв погоджених клубами);

3.2. Закон “Про розподіл прибутку з ТВ- прав” (за прикладом аналогічного Закону Іспанії).

4. Платні прямі ТВ/онлайн-трансляції (безопалатний перегляд матчів УПЛ, тільки в запису, що стимулюватиме відвідуваність на стадіонах та налагодження і збільшення дохідної частини клубів від ТВ/онлайн-трансляцій).

5. Розвиток Е-Футболу/Кіберфутболу (як складової посилення взаємозвязку клубів з вболівальниками, посилення їх прихильності та асоціативності з власним клубом, залучення потенційних вболівальників та юних вболівальників клубу).

6. Формування порядку оскарження рішень арбітрів, автоматизований розподіл матчів між арбітрами, публічність накладення санкцій на арбітрів, публічність рейтингів арбітрів (за аналогією із суддями державних судів України, з їх публічністю і механізмами мінімізації корупційної складової тощо).

7. Удосконалення Регламенту змагань з відповідними змінами, за результатами аналізу досвіду за час функціонування УПЛ та запровадження обовязкових спільних заходів команди клубу з вболівальниками тощо.

8. Формування законодавчої та регламентної бази щодо державного соціального страхування футболістів клубів (гарантія компенсації втарт як для клубів, так і для футболістів від травм (тимчасової непрацездатності футболістів). Започаткувати традицію вручення перстнів Чемпіонів УПЛ для футболістів, тренерів та менеджменту клубу, за аналогією НБА та НХЛ.

9. Легалізація грального бізнесу:

- зростання доходу клубів та спонсорів клубів;

- підвищення ефективності боротьби з договірними матчами.

10. Закон “Про меценатство в спорті”:

- умови для залучення фінансових інвестицій у футбол та підвищення зацікавленості власників клубів у розвитку футбольних клубів та їх інфраструктури та їх комерційної складвої;

11. Організація та забезпечення умов для функціонування державної спортивної лотереї з метою створення додаткового джерела доходу УПЛ/клубів УПЛ.

12. Спрощення бюрократичних процедур, передбачених Законом України “Про державно-приватне партнерство”, з метою створення сприятливих умов розвитку інфраструктури клубів і комерційної складової клубів тощо...