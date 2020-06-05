Гравцем Зорі цікавився клуб зі Словенії

Центральний оборонець Зорі Євген Чеберко міг перейти до словенського клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Це більше на рівні чуток. Казали, мовляв, Динамо цікавилось, а ще команда з-за кордону була. Але особисто до мене ніхто не телефонував і нічого не пропонував.

Тільки він [Сергій Рафаїлов] мені сказав, що є зацікавлення команди зі Словенії якоїсь. Не знаю навіть, яка саме. Він не назвав. Але говорив, що може бути від них пропозиція. Я сказав: Добре, коли буде, тоді й розглядатиму", - сказав Чеберко.