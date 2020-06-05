 Гравцем Зорі цікавився клуб зі Словенії | Футбол | Champion.com.ua
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Гравцем Зорі цікавився клуб зі Словенії

Сьогодні 12:25 577 0
Чеберко прокоментував зацікавленість ним інших клубів
Гравцем Зорі цікавився клуб зі Словенії
#Чеберко, #Зоря

Джерело - ua-football.com.

Центральний оборонець Зорі Євген Чеберко міг перейти до словенського клубу.

Про це заявив сам футболіст.

"Це більше на рівні чуток. Казали, мовляв, Динамо цікавилось, а ще команда з-за кордону була. Але особисто до мене ніхто не телефонував і нічого не пропонував.

Тільки він [Сергій Рафаїлов] мені сказав, що є зацікавлення команди зі Словенії якоїсь. Не знаю навіть, яка саме. Він не назвав. Але говорив, що може бути від них пропозиція. Я сказав: Добре, коли буде, тоді й розглядатиму", - сказав Чеберко.

Раніше, Олександрія переграла Зорю у матчі 24-му турі УПЛ (1:0).

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