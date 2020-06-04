Спортдиректор ПФЛ назвав вартість одного ПЛР-тесту

Нині вартість одного аналізу становить від 700 до 1 500 грн на одну людину.

Про це заявив спортивний директор ПФЛ Євген Мороз.

"Команда збирається на стадіоні, проходить температурний скринінг. Обов'язково проводиться ПЛР-тестування всієї команди, тренерського штабу і персоналу. Зараз вартість одного аналізу становить від 700 до 1 500 грн на одну людину. Результати аналізу можна отримати на наступний день. Маючи негативні результати, команда приступає до тренувань і має право проводити товариські зустрічі.

Необхідно використовувати на стадіоні дві роздягальні під час тренувальних днів. Там повинен бути антисептик, а співробітники стадіону повинні постійно перебувати в масках і рукавичках. Необхідно регулярно проводити дезінфекцію душових, роздягалень, туалетів, підтрибунних приміщень, спортивного інвентарю, протирати дверні ручки і провітрювати приміщення.

До кінця року всі повинні навчитися жити в таких умовах. Футболісти повинні використовувати свою індивідуальну тару для питної води, в душовій можуть перебувати по 2-3 людини, не використовуючи надто гарячу воду. Якщо немає бажання цього дотримуватися, тоді футболіст може прийняти душ або вдома, або в готелі. Кожна людина повинна усвідомлювати ці правила і виконувати їх, щоб зменшити ризик зараження. Такі повідомлення повинні з'явитися на дверях у клубі", - сказав Мороз.