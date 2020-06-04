АПЛ напередодні рестарту внесла важливі корективи до регламенту

Джерело - Чемпіон.
Решта матчів АПЛ сезону 2019/20 проводитиметься із 5 замінами замість звичних трьох.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Також збільшиться і кількість гравців на лаві для запасних - тепер вибір наставників збільшився із 7 до 9 футболістів.
For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣— Premier League (@premierleague) June 4, 2020
The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣
Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclca pic.twitter.com/9B5PE404wG
Раніше, АПЛ вже визначилась із датою відновлення сезону - футбол повернеться до Туманного Альбіону 17 червня відкладеними поєдинками 28-го туру. Нагоду взяти участь у першому поєдинку після довгої перерви матиме і Олександр Зінченко - його Манчестер Сіті зіграє перенесену зустріч з Арсеналом.
Нагадаємо, в англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.