АПЛ напередодні рестарту внесла важливі корективи до регламенту

Клуби отримають додаткову підстраховку після тривалої паузи

Джерело - Чемпіон.

Решта матчів АПЛ сезону 2019/20 проводитиметься із 5 замінами замість звичних трьох.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Також збільшиться і кількість гравців на лаві для запасних - тепер вибір наставників збільшився із 7 до 9 футболістів.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣



The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣



Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclca pic.twitter.com/9B5PE404wG — Premier League (@premierleague) June 4, 2020

Раніше, АПЛ вже визначилась із датою відновлення сезону - футбол повернеться до Туманного Альбіону 17 червня відкладеними поєдинками 28-го туру. Нагоду взяти участь у першому поєдинку після довгої перерви матиме і Олександр Зінченко - його Манчестер Сіті зіграє перенесену зустріч з Арсеналом.

Нагадаємо, в англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.