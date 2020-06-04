 Рауль може стати новим тренером Шальке | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Сьомін може повернутися у Динамо
Сьогодні 09:53 1264 3
Претендент на посаду президента УПЛ представив свою програму
Сьогодні 16:00 356
Мотор достроково став чемпіоном України
Сьогодні 15:55 236
Лідер збірної України продовжить кар’єру в російському клубі
Сьогодні 12:57 778
Чигринський відмовляється підписувати новий контракт з АЕКом
Сьогодні 09:14 1325
Вердер - Айнтрахт 0:3. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 824
Онлайн курсы спортивного менеджмента и маркетинга
Вчора 22:34 420
Дуелунд: Сьогодні Динамо не відповідає своєму статусу
Вчора 22:25 755
Український медіасервіс став офіційним транслятором боїв Top Rank
Вчора 20:09 803
Шахтар схвалив продовження оренди Кайоде
Вчора 14:14 685
Блоги
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу
Українка виступить на чемпіонаті Європи з бодібілдингу та фітнесу Valeriy Ruchka
Вчора 20:03 714
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони
Ретро дня. Легендарний гол Реброва з нереального кута у ворота Барселони Андрій Твердохліб
Вчора 20:01 8140
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
"Донбас порожняк нє гоніт",- 18 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича Valeriy Ruchka
Вчора 18:29 1170
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі
23 роки тому Роберто Карлос забив найвідоміший гол у своїй кар'єрі Valeriy Ruchka
Вчора 17:56 1621
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса
Топ-5 бесплатных приложений для контроля веса Дима Копий
Вчора 16:40 463
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 11:00 1226
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування
Британська скейтбордистка отримала жахливі травми під час тренування Valeriy Ruchka
Вчора 09:41 542 1
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка
Український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка Valeriy Ruchka
02.06.2020 18:16 1815
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Українська спортсменка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
02.06.2020 12:33 1166
У Канаді є пиво присвячене Андрію Шевченку
У Канаді є пиво присвячене Андрію Шевченку Valeriy Ruchka
02.06.2020 11:42 882
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли
Навколофутбол. Презентували фільм про фанатські угрупування Ворскли Valeriy Ruchka
01.06.2020 15:41 585
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі
ПФЛ має прозвітувати про свою роботу - журналіст прокоментував ситуацію в Першій Лізі Valeriy Ruchka
01.06.2020 15:02 882
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке
Про Шахтар – Динамо, коронавірус в Карпатах, та як дограти Першу лігу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.06.2020 14:31 508
6 років тому у Києві відкрили музей Кличків
6 років тому у Києві відкрили музей Кличків Valeriy Ruchka
01.06.2020 13:52 683
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки"
Борець збірної України підтримав колишнього регіонала у якості "тітушки" Valeriy Ruchka
01.06.2020 11:20 5085
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:41 Баскетбол У Китаї визначилися з новим терміном поновлення чемпіонату 67
17:25 Футбол Кобін: Запропонований календар - це вбивство гравців 440
17:25 Пряма трансляція Зоря - Колос: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 176
17:10 Бокс Ф'юрі: Хочу побити у цьому році кількох бомжів 496
16:55 Футбол Рауль може стати новим тренером Шальке 642
16:40 Бокс Вайт і Повєткін отримали нову дату бою 785
16:25 Футбол Кобін: Я проти того тиску, який чинить ПФЛ на наш клуб 771
16:11 Бокс Кличко підтримав політика, який хоче битися з Тайсоном 1309
16:00 Футбол Претендент на посаду президента УПЛ представив свою програму 356
15:55 Гандбол Мотор достроково став чемпіоном України 236
15:42 Футбол Реал хоче перехопити Мартінеса у Барселони 802
15:34 Блог Креатив у міжсезоння: голкіпер Крижаних Вовків тренується вдома у повній екіпіровці 225
15:30 Бокс Хижняка обрали головою комісії атлетів AIBA 1442
15:13 Футбол Манчестер Юнайтед хоче позбутися Смоллінга 1031
14:58 Футбол Шальке планує трансфер воротаря Баварії 893
14:47 Теніс В Ірпені відбудеться ще один виставковий турнір 945
14:30 Футбол У Барселоні назвали умови трансферу Обамеянга 947
14:24 Блог Дівчина дня. Найкраща фітнес-модель України, яка бере участь у чемпіонаті Європи 2125
14:16 Футбол Матч ФК Львів – Дніпро-1 перенесли у Дніпро 991
13:58 Футбол Росія не подаватиме заявку на прийняття плей-оф Ліги чемпіонів 1145
13:49 Футбол Чемпіонат України з футболу U21 можуть ліквідувати 972
13:30 Футбол Михайличенко не планує залишатися головним тренером Динамо - джерело 3297
13:16 Футбол Конкурент Зінченка повернеться у Манчестер Сіті 1328
13:16 Бокс Прокидайся вже, мала. Як тренує свою дружину український тренер з боксу 1615 3
12:57 Баскетбол Лідер збірної України продовжить кар’єру в російському клубі 778

Рауль може стати новим тренером Шальке

Сьогодні 16:55 642 0
Відомого в минулому форварда розглядають в якості наступного керманича команди
Рауль може стати новим тренером Шальке
#Рауль, #Реал, #Шальке

Джерело - sport.ua.

Легенда Реала, а нині наставник Кастільї, Рауль незабаром може очолити Шальке.

Про це повідомляє AS.

Керівництво німецького клубу незадоволене роботою нинішнього тренера Девіда Вагнера. Після відновлення Бундесліги Шальке програв усі чотири матчі.

Рауль, який грав за Шальке з 2010 по 2012 рік є головним претендентом на посаду тренера гельзенкірхенської команди.

Серед інших варіантів - Ральф Рангнік і Ральф Хазенхюттль.

Раніше, Шальке планує трансфер воротаря Баварії.

Нагадаємо, Вердер обіграв Шальке.

Коментарі ()