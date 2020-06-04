Відомого в минулому форварда розглядають в якості наступного керманича команди

Легенда Реала, а нині наставник Кастільї, Рауль незабаром може очолити Шальке.

Про це повідомляє AS.

Керівництво німецького клубу незадоволене роботою нинішнього тренера Девіда Вагнера. Після відновлення Бундесліги Шальке програв усі чотири матчі.

Рауль, який грав за Шальке з 2010 по 2012 рік є головним претендентом на посаду тренера гельзенкірхенської команди.

Серед інших варіантів - Ральф Рангнік і Ральф Хазенхюттль.

Раніше, Шальке планує трансфер воротаря Баварії.

Нагадаємо, Вердер обіграв Шальке.