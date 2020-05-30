Вердер обіграв Шальке, перемоги Гоффенгайма та Айнтрахта. Результати 29 туру Бундесліги

Четверта підряд поразка Шальке у чемпіонаті Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 травня, відбулися матчі 29 туру Бундесліги.

Шальке зазнав четвертої поразки поспіль у чемпіонаті Німеччини, загалом безвиграшна серія клубу досягла 10 матчів. Остання перемога у Бундеслізі сталася ще 17 січня

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

30 травня, 29 тур

Вольфсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Сілва, 1:1 – 58 Мбабу, 1:2 – 85 Камада

Герта Берлін – Аугсбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Ділросун, 2:0 - 90+3 Пйонтек

Майнц – Гоффенгайм 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Бебу

Шальке - Вердер Бремен 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Біттенкур

Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург у 29 турі Бундесліги.