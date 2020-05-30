Вердер обіграв Шальке, перемоги Гоффенгайма та Айнтрахта. Результати 29 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 травня, відбулися матчі 29 туру Бундесліги.
Шальке зазнав четвертої поразки поспіль у чемпіонаті Німеччини, загалом безвиграшна серія клубу досягла 10 матчів. Остання перемога у Бундеслізі сталася ще 17 січня
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
30 травня, 29 тур
Вольфсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 27 Сілва, 1:1 – 58 Мбабу, 1:2 – 85 Камада
Герта Берлін – Аугсбург 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 23 Ділросун, 2:0 - 90+3 Пйонтек
Майнц – Гоффенгайм 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 43 Бебу
Шальке - Вердер Бремен 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 32 Біттенкур
Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург у 29 турі Бундесліги.