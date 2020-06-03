Арсенал намагається втримати Обамеянга величезною зарплатою

Джерело - football24.ua.
Лондонський Арсенал працює над продовженням контракту з нападником П'єром-Емеріком Обамеянгом.
Про це повідомляє TEAMtalk.
Лондонський клуб готовий запропонувати 30-річному форварду угоду до 2023 року на колишніх умовах – 12 млн євро на рік.
Переговори з гравцем і його оточенням хоче вести особисто головний тренер Арсенала Мікель Артета, який бачить у габонцеві ключову постать для побудови команди.
Чинна угода Обамеянга розрахована до 30 червня 2021 року.
Нагадаємо, ПСЖ готує трансфер Обамеянга.