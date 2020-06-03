Арсенал намагається втримати Обамеянга величезною зарплатою

П'єр-Емерік Обамеянг влітку може змінити клуб

Лондонський Арсенал працює над продовженням контракту з нападником П'єром-Емеріком Обамеянгом.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Лондонський клуб готовий запропонувати 30-річному форварду угоду до 2023 року на колишніх умовах – 12 млн євро на рік.

Переговори з гравцем і його оточенням хоче вести особисто головний тренер Арсенала Мікель Артета, який бачить у габонцеві ключову постать для побудови команди.

Чинна угода Обамеянга розрахована до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, ПСЖ готує трансфер Обамеянга.