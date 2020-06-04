Матч ФК Львів – Дніпро-1 перенесли у Дніпро

Джерело - УПЛ.
УПЛ ухвалила рішення перенести матч 25-туру тура Львів — Дніпро-1 з 6-го на 7-ме червня.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Змінено і місце проведення зустрічі - поєдинок відбудеться у Дніпрі на Дніпро-Арені (Львів буде номінальним господарем поля).
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Час початку матчу о 19:30.
Можливою причиною для перенесення стала складна епідеміологічна ситуація на заході України. У стані Карпат коронавірусом були заражені близько 30 людей.