Матч ФК Львів – Дніпро-1 перенесли у Дніпро

Матч перенесли із Львова

Джерело - УПЛ.

УПЛ ухвалила рішення перенести матч 25-туру тура Львів — Дніпро-1 з 6-го на 7-ме червня.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Змінено і місце проведення зустрічі - поєдинок відбудеться у Дніпрі на Дніпро-Арені (Львів буде номінальним господарем поля).

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Час початку матчу о 19:30.

Можливою причиною для перенесення стала складна епідеміологічна ситуація на заході України. У стані Карпат коронавірусом були заражені близько 30 людей.