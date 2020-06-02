Джерело - УПЛ.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 26 і 27 турів УПЛ.
26-й тур
13 червня (субота)
Маріуполь - Ворскла - 14:00
Зоря - Динамо - 17:00
Олімпік - Львів - 19:30
14 червня (неділя)
Колос - Шахтар - 17:00
Олександрія - Десна - 19:30
Матч Карпати - Дніпро-1 скасований через коронавірус у львівському клубі.
27-й тур
19 червня (п'ятниця)
Маріуполь - Львів - 17:00
Ворскла - Дніпро-1 -19:00
20 червня (субота)
Карпати - Олімпік -14:00
Шахтар - Олександрія - 19:30
21 червня (неділя)
Динамо - Колос - 17:00
Десна - Зоря - 19:30
Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.