Відомий розклад матчів 26 та 27 турів УПЛ

Джерело - УПЛ.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 26 і 27 турів УПЛ.

26-й тур

13 червня (субота)

Маріуполь - Ворскла - 14:00

Зоря - Динамо - 17:00

Олімпік - Львів - 19:30

14 червня (неділя)

Колос - Шахтар - 17:00

Олександрія - Десна - 19:30

Матч Карпати - Дніпро-1 скасований через коронавірус у львівському клубі.

27-й тур

19 червня (п'ятниця)

Маріуполь - Львів - 17:00

Ворскла - Дніпро-1 -19:00

20 червня (субота)

Карпати - Олімпік -14:00

Шахтар - Олександрія - 19:30

21 червня (неділя)

Динамо - Колос - 17:00

Десна - Зоря - 19:30

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.