Мессі не залишить Барселону до завершення контракту

Пункт про безкоштовний відхід більше не дійсний

Нападник Барселони Ліонель Мессі не піде з команди в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє AS.

В угоді аргентинця був пункт, згідно з яким він мав право безкоштовно залишити каталонців в літнє трансферне вікно, однак термін дії цього пункту закінчився 31 березня. Таким чином, опція більше не дійсна.

Відзначимо, що останній раз Мессі продовжував контракт з Барселоною, за яку виступає всю свою кар'єру, влітку 2017 року і термін його дії закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, Барселона і Ювентус можуть обмінятися гравцями.