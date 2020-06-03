 Гонвед переграв команду з трьома українцями і виграв Кубок Угорщини | Футбол | Champion.com.ua
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Гонвед виграв Кубок Угорщини

Вчора 23:08 499 0
Визначився володар Кубка Угорщини
Гонвед виграв Кубок Угорщини
#Гонвед, #Угорщина

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, у фінальному матчі Кубка Угорщини Гонвед переграв Мезекевешд-Жорі.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. А після перерви Камбер приніс перемогу Гонведу.

У складі команди Мезекевешд-Жорі увесь матч відіграв українець Нестеров. Інші два українці Вайда і Рябенко потрапили до заявки на фінал, але провели гру на лаві запасних.

Кубок Угорщини
3 червня, фінал

Гонвед - Мезекевешд-Жорі 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Ловрич, 1:1 - 37 Пекар, 2:1 - 56 Камбер

Раніше, Ференцварош Реброва у більшості не переміг Академію Пушкаша.

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