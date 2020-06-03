Визначився володар Кубка Угорщини

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 червня, у фінальному матчі Кубка Угорщини Гонвед переграв Мезекевешд-Жорі.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. А після перерви Камбер приніс перемогу Гонведу.

У складі команди Мезекевешд-Жорі увесь матч відіграв українець Нестеров. Інші два українці Вайда і Рябенко потрапили до заявки на фінал, але провели гру на лаві запасних.

Кубок Угорщини

3 червня, фінал

Гонвед - Мезекевешд-Жорі 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 33 Ловрич, 1:1 - 37 Пекар, 2:1 - 56 Камбер

Раніше, Ференцварош Реброва у більшості не переміг Академію Пушкаша.