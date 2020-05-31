Ференцварош Реброва у більшості не переміг Академію Пушкаша у 26 турі чемпіонату Угорщини

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 травня, у 26-му турі чемпіонату Угорщини відбулися два матчі.
Гонвед переграв Дебрецен. У складі гостей увесь матч провів український голкіпер Надь. Інший українець Габовда просидів на лаві запасних.
Ференцварош під керівництвом Реброва у більшості не переміг Академію Пушкаша. У складі господарів було вилучення на 70-ій хвилині.
У складі Ференцвароша увесь матч провів українець Харатін. У складі Академії Пушкаша Фаворов вийшов на заміну на 76-ій хвилині.
Гонвед - Дебрецен 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Камбер, 2:0 - 50 Уграй (пен), 2:1 - 69 Аденжі, 3:1 - 89 Сендрей
Академія Пушкаша - Ференцварош 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Нгуен, 1:1 - 31 Ловренчич (авт)
Раніше, Ференцварош Реброва обіграв Уйпешт.