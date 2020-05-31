Ференцварош Реброва у більшості не переміг Академію Пушкаша у 26 турі чемпіонату Угорщини

Команда Реброва перебуває на першому місці і випереджає Фегервар на 9 очок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 травня, у 26-му турі чемпіонату Угорщини відбулися два матчі.

Гонвед переграв Дебрецен. У складі гостей увесь матч провів український голкіпер Надь. Інший українець Габовда просидів на лаві запасних.

Ференцварош під керівництвом Реброва у більшості не переміг Академію Пушкаша. У складі господарів було вилучення на 70-ій хвилині.

У складі Ференцвароша увесь матч провів українець Харатін. У складі Академії Пушкаша Фаворов вийшов на заміну на 76-ій хвилині.

Чемпіонат Угорщини - НБ І

26 тур, 31 травня

Гонвед - Дебрецен 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Камбер, 2:0 - 50 Уграй (пен), 2:1 - 69 Аденжі, 3:1 - 89 Сендрей

Академія Пушкаша - Ференцварош 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Нгуен, 1:1 - 31 Ловренчич (авт)

Раніше, Ференцварош Реброва обіграв Уйпешт.