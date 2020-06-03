У львівських Карпатах взагалі не проводиться тренувальний процес.

Про це заявив наставник команди Роман Санжар.

"Така подія в клубі відбулася - захворіло багато хлопців, співробітників клубу. Як тут можна себе відчувати? Звичайно, це неприємна новина, настрій не дуже хороший. Всі шоковані цими даними, адже ніхто не очікував, що може бути така кількість.

Симптомів ні у кого не було взагалі. Коли ми тренувалися, у всіх міряли температуру. Ні у кого ніяких симптомів не було.

Керівництво клубу максимально підтримує гравців і команду. Зробимо все, щоб якомога швидше вийти з цієї ситуації та продовжити чемпіонат.

Поки команда не тренується взагалі, вона на ізоляції. Ніякого тренувального процесу немає, навіть індивідуального. У когось є можливість тренуватися, а у когось - ні. Тому поки ми не починали навіть індивідуальний тренувальний процес", - сказав Санжар.