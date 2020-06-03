Гвардіола мріє очолити національну команду

Пере - про мрію брата

Джерело - Globo Esporte.

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола мріє продовжити кар'єру на чолі якоїсь збірної.

Про це заявив брат наставника Пере.

"Пеп мріє коли-небудь тренувати збірну, але подивимося, як все буде розвиватися. Чи правильний буде момент, чи отримає він пропозицію. Це не повіста сьогоднішнього дня", – сказав Пере Гвардіола.

Нагадаємо, Гвардіола прийшов на тренерський місток Манчестер Сіті у 2016-му, до цього 49-річний іспанський фахівець очолював Баварію та Барселону. Після 29-ти турів АПЛ Сіті програє Ліверпулю 25 очок.

Раніше, колишній капітан Манчестер Сіті не захотів буди помічником Гвардіоли.