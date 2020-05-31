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Колишній капітан Манчестер Сіті не захотів буди помічником Гвардіоли

Сьогодні 11:50 304 0
Колишній капітан Манчестер Сіті не захотів буди помічником Гвардіоли

Джерело - Чемпіон.

Граючий тренер Андерлехта Венсан Компані не захотів повертатися в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє DH Les Sports.

За інформацією джерела, головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола запрошував екскапітана команди увійти до тренерського штабу після відходу Мікеля Артети. Однак Компані відхилив цю пропозицію.

Футболіст хотів би відпрацювати до кінця свій контракт з "пурпурно-білими", дія якого закінчується в 2022 році. Крім того, Венсан планує інвестувати в Андерлехт власні кошти і стати акціонером клубу.

Нагадаємо, що Компані виступав за Манчестер Сіті протягом 11 років і виграв разом з "містянами" АПЛ (4 рази) Кубок Англії (2), Кубок ліги (4) і Суперкубок Англії (2). 

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