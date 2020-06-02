 ПСЖ готує трансфер Обамеянга | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ готує трансфер Обамеянга

Сьогодні 09:46 203 0
Обамеянг має намір покинути "канонірів"
ПСЖ готує трансфер Обамеянга
#Обамеянг, #Арсенал

Джерело - football24.ua.

ПСЖ готовий поборотися за  габонського нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє Le10Sport.

Нападник хоче покинути Арсенал у найближче трансферне вікно. "Каноніри", вочевидь, змирилися із втратою форварда та спробують виручити за нього пристойну суму, адже через рік Обамеянг може піти безкоштовно.

Менеджмент ПСЖ спрогнозував, що Арсенал погодиться продати форварда за 40-50 млн. Конкуренцію чемпіонам Франції складуть іспанські гранди та міланський Інтер.

Нагадаємо, Арсенал порушив правила боротьби з коронавірусом.

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