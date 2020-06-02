Обамеянг має намір покинути "канонірів"

ПСЖ готовий поборотися за габонського нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє Le10Sport.

Нападник хоче покинути Арсенал у найближче трансферне вікно. "Каноніри", вочевидь, змирилися із втратою форварда та спробують виручити за нього пристойну суму, адже через рік Обамеянг може піти безкоштовно.

Менеджмент ПСЖ спрогнозував, що Арсенал погодиться продати форварда за 40-50 млн. Конкуренцію чемпіонам Франції складуть іспанські гранди та міланський Інтер.

Нагадаємо, Арсенал порушив правила боротьби з коронавірусом.