Джейдон Санчо встановив рекорд у чемпіонаті Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джейдон Санчо оформив хет-трик у матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини проти Падерборна.

Завдяки цим голам англієць досяг позначки в 30 голів в Бундеслізі. Санчо домігся такого результату у віці 20 років і 67 днів, побивши рекорд Кая Гаверца з Баєра, який забив 30-й гол у віці 20 років і 270 днів.

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У поточному сезоні англієць зіграв 35 матчів, в яких забив 17 голів і виконав 19 результативних передач.

Нагадаємо, дортмундська Боруссія розтрощила Падерборн у 29 турі Бундесліги.

Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург.