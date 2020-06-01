Джерело - Чемпіон.
Півзахисник дортмундської Боруссії Джейдон Санчо оформив хет-трик у матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини проти Падерборна.
Завдяки цим голам англієць досяг позначки в 30 голів в Бундеслізі. Санчо домігся такого результату у віці 20 років і 67 днів, побивши рекорд Кая Гаверца з Баєра, який забив 30-й гол у віці 20 років і 270 днів.
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У поточному сезоні англієць зіграв 35 матчів, в яких забив 17 голів і виконав 19 результативних передач.
Нагадаємо, дортмундська Боруссія розтрощила Падерборн у 29 турі Бундесліги.
Раніше, Баєр мінімально переміг Фрайбург.