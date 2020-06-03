Півзахисник Карпат Єгор Назарина планує покинути Львів по завершенні поточного сезону.

Про це розповів сам футболіст.

"Клуб успішно намагається вирішити питання з боргами. Розмов з новим керівництвом не було. Нічого фактично не змінилося.

Чи готові Карпати догравати молодіжним складом? Давайте будемо відверті: у нас до цього був молодий склад, напевно, наймолодша команда Прем'єр-ліги. Якщо таке станеться – буде важко, але я думаю, що хлопців це мотивує. Я вірю в хлопців.

У мене 30 червня закінчується оренда. Ніяких розмов про продовження не було. Думаю, що я повернуся в Антверпен", - розповів Назарина.