Родичі Флойда прийняли пропозицію

Джерело - Чемпіон.

Флойд Мейвезер зв'язався з родиною Джорджа Флойда і запропонував оплатити похорони чоловіка, який минулого тижня загинув в результаті жорстоких дій поліцейських у Клівленді.

Про це повідомляє TMZ.

Родичі Флойда прийняли пропозицію ексбоксера.

Заокеанські ЗМІ відзначають зв'язок Мейвезера з людиною, смерть якої спровокувала в США масові протести і заворушення. Генеральний директор компанії Мейвезера TMT Music з дитинства був знайомий з Флойдом.

Раніше, Беленюк заявляв, що за рівнем расизму Україна краща за США.