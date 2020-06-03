Клубам АПЛ дозволили грати товариські матчі

В Англії готуються до відновлення сезону

Футбольним клубам чемпіонату Англії дозволили проводити товариські матчі для підготовки до відновлення сезону.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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Однак дозволено проводити спаринги проти команд, до яких можна доїхати менш, ніж за 90 хвилин, а кожен гравець повинен приїжджати на особистому транспорті.

Крім того, офіційних арбітрів на таких зустрічах не буде.

Нагадаємо, у англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.