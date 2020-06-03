Клубам АПЛ дозволили грати товариські матчі

Джерело - ukrinform.ua.
Футбольним клубам чемпіонату Англії дозволили проводити товариські матчі для підготовки до відновлення сезону.
Про це повідомляє британське видання The Telegraph.
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Однак дозволено проводити спаринги проти команд, до яких можна доїхати менш, ніж за 90 хвилин, а кожен гравець повинен приїжджати на особистому транспорті.
Крім того, офіційних арбітрів на таких зустрічах не буде.
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