Чемпіоншип вслід за АПЛ відновлює чемпіонат

Стала відома дата відновлення Чемпіоншипу

Джерело - Чемпіон.

Другий за силою дивізіон Англії повернеться 20 червня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Клуби погодилися грати за умов дотримання всіх заходів безпеки та без уболівальників. До завершення чемпіонату залишилося 9 турів регулярної частини та плей-оф. Очікується, що останній матч сезону 2019/20 відбудеться 30 липня – саме тоді фіналісти плей-оф розіграють путівку в АПЛ.

Актуально: В АПЛ деякі матчі відбуватимуться на нейтральних стадіонах

Лідером Чемпіоншипа перед паузою йшов Лідс із 71 очком та Вест Бромвіч, у якого лише на один пункт менше, а замикає трійку Фулгем – 64.

Нагадаємо, у англійському футболі підтверджено 10 нових заражених коронавірусом.