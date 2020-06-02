Директор Карпат: Будемо просити УПЛ про перенесення наших матчів

Після завершення карантину львівські Карпати хочуть дограти чемпіонат.

Про це заявив виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

"Футбол відходить на задній план, потрібно вирішувати питання по здоров'ю наших гравців і працівників. У мене з'явилася думка, що потрібно зібрати всіх здорових футболістів, закрити на базі, додати гравців дубля, U-19 і продовжувати чемпіонат. Але, напевно, це була поспішна думка. Тому що лікарі не радять це робити. Ми все одно змушені всі піти на карантин двотижневий - і ті, хто інфікований, і ті, хто ні.

Ми хочемо продовжувати чемпіонат, але зараз не можемо. Як тільки закінчиться карантин, ми хочемо дограти. Будемо просити УПЛ і УАФ, щоб наші матчі перенесли. Якщо після карантину будуть хороші тести, то ми будемо готові догравати будь-яким складом", - сказав Ящишин.