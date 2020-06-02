Джерело - sport.ua.
Матч 25-го туру чемпіонату України Десна - Шахтар відбудеться у Києві.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
Гра повинна була відбутися в Чернігові, але за домовленістю між клубами зустріч пройде в столиці України на НСК Олімпійський.
Матч відбудеться 6-го червня. Початок о 17:00.
Шахтар лідирує в УПЛ, а Десна займає 3-е місце. Чернігівська команда, як і Динамо з Зорею, набрала 46 очок і веде боротьбу за вихід у Лігу чемпіонів.
Ігри УПЛ зараз проходять без уболівальників на трибунах.
Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.