Матч відбудеться 6-го червня

Матч 25-го туру чемпіонату України Десна - Шахтар відбудеться у Києві.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Гра повинна була відбутися в Чернігові, але за домовленістю між клубами зустріч пройде в столиці України на НСК Олімпійський.

Матч відбудеться 6-го червня. Початок о 17:00.

Шахтар лідирує в УПЛ, а Десна займає 3-е місце. Чернігівська команда, як і Динамо з Зорею, набрала 46 очок і веде боротьбу за вихід у Лігу чемпіонів.

Ігри УПЛ зараз проходять без уболівальників на трибунах.

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю з рахунком 1:3.