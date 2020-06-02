Померла 37-річна сестра Гаттузо

У родині головного тренера Наполі Дженнаро Гаттузо сталася трагедія.

Сьогодні, 2 червня, після тривалої боротьби з хворобою померла Франческа Гаттузо, 37-річна сестра головного тренера Наполі Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Сестра наставника Наполі була госпіталізована на початку лютого. В день матчу Сампдорія – Наполі (3 лютого) їй стало погано, після чого швидка доставила її в реанімацію. Саме через це Дженнаро тоді покинув розташування команди в Генуї і вирушив додому.

Франческа Гаттузо проживала в Галлараті, в провінції Варезе, де роками мешкає сім'я легенди Мілана. Тренер Неаполя дізнався про трагічні новини, перебуваючи в Кастель-Вольтурно, в тренувальному центрі неаполітанської команди.

Нагадаємо, Гаттузо віддав свою зарплату працівникам клубу.