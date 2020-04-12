Гаттузо віддасть свою зарплату працівникам клубу

Джерело - Чемпіон.

Тренер Наполі Дженнаро Гаттузо а також спортивний директор клубу Крістіано Джунтолі відмовилися від всієї зарплати за місяць.

Про це інформує Corriere dello Sport.

Важливо: Арсенал запропонував гравцям не йти на скорочення зарплат.

Зекономлені кошти переведуть працівникам клубу, яких відправили у відпустку своїм коштом з моменту зупинки Серії А. За неофіційною інформацією, Гаттузо отримує в Наполі 3 мільйони євро на рік, тобто клуб може компенсувати за один місяць 250 тисяч лише завдяки тренеру.

Нагадаємо, загальнонаціональний карантин в Італії триватиме до 3 травня, але може бути продовжений і на більший термі.