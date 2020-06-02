Клопп: Ліверпуль все ще не чемпіон

Ліверпуль ретельно готується до відновлення сезону в АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Приємно думати про це, але ми ще не чемпіони і знаємо це.

Знаємо, що ми близькі, але це ще не кінець. Попереду ще будуть розіграні 27 очок, і ми спробуємо зробити все, щоб набрати їх.

Ми все ще не чемпіони. Ліверпуль повинен грати і вигравати матчі. Ми не хочемо припиняти перемагати після двох або кількох ігор. Я не вмію бачити результати за зірками. Нам потрібно працювати дуже старанно", - розповів Клопп.